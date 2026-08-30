УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської нічної атаки БпЛА на Київ

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місці нічної російської атаки БпЛА в Оболонському районі Києва.

"Київ: Український Червоний Хрест працював на місці нічної атаки. Волонтери загонів швидкого реагування Київської області та Національного комітету Українського Червоного Хреста спільно з іншими службами ліквідовували наслідки чергової атаки в Оболонському районі столиці", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в неділю.

Волонтери провели поквартирний обхід будинку та прилеглої території, щоб виявити постраждалих. Першу допомогу надали чотирьом людям, двох із них передали бригадам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

За інформацією ДСНС України, внаслідок влучання російського БпЛА у 12-поверховий житловий будинок в Оболонському районі виникла пожежа з другого по п’ятий поверх. Пожежу ліквідовано на площі 80 кв. м. Трьох постраждалих передали медикам. Наслідки ворожої атаки також зафіксовано у Подільському, Голосіївському та Деснянському районах столиці.