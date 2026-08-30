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Розпочато розслідування загибелі поліцейського внаслідок ракетного удару під часу пробігу на вшанування пам'яті загиблих воїнів

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Розпочато розслідування загибелі поліцейського внаслідок ракетного удару під часу пробігу на вшанування пам'яті загиблих воїнів
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Розпочато слідство за фактом загибелі поліцейського внаслідок ракетного удару по Наталиному Берестинського району Харківської області під час щорічного забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" 29 серпня.

"30 серпня за цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість)", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, пробіг був організований Наталинською сільською військовою адміністрацією. Російські військові застосували ракету "Іскандер-М". Внаслідок удару загинув поліцейський, ще двоє людей постраждали.

#нацполіція #харківщина #атаки_рф
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