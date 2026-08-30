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Петиція про будівництво нового ТРЦ на Лук'янівці замість зруйнованого "Квадрату" не набрала голосів

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Петиція про будівництво нового ТРЦ на Лук'янівці замість зруйнованого "Квадрату" не набрала голосів
Фото: https://t.me/dsns_kyiv

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом побудувати на місці знищеного ТРЦ "Квадрат" біля столичної станції метро "Лук’янівська" нового сучасного ТРЦ не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 1 липня і станом на 30 серпня петиція набрала лише 477 голосів із 6 тис. необхідних.

"Внаслідок ракетної атаки ТРЦ Квадрат було повністю знищено, власники магазинів та інших закладів зазнали величезних збитків, кількасот людей втратили роботу. Крім того, ТРЦ був місцем, яке приваблювало багатьох мешканців та туристів. Вважаю за необхідне задля відновлення роботи цього ТРЦ збудувати новий, більш сучасний комплекс з різноманітними закладами", – йшлося в тексті петиції.

Як повідомлялося, великі пожежі виникли в ТРЦ "Квадрат" та Лук’янівському ринку в Києві після нічного російського обстрілу в травні 2026 року. В результаті об’єкти були знищені.

#київ #лукянівська #тц #петиція
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