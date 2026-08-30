Петиція про оновлення транспорту між Києвом та містами-супутниками не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом оновити транспортне сполучення між столицею та містами-супутниками не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 30 червня і станом на 30 серпня петиція набрала лише 1,2 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Прошу розглянути питання комплексного покращення транспортного сполучення між Києвом та містами-супутниками – Броварами, Борисполем, Ірпенем, Бучею, Вишневим та іншими населеними пунктами Київської агломерації", – йшлося в тексті петиції.

На думку автора петиції, значна частина приміських перевезень здійснюється застарілими маршрутними таксі, які часто перебувають у незадовільному технічному та санітарному стані, не обладнані кондиціонерами, мають недостатню місткість і не відповідають сучасним вимогам безпеки та комфорту.

У зв’язку з цим, він пропонує: розробити програму поетапного оновлення приміського автобусного парку; запровадити сучасні низькопідлогові автобуси великої місткості; встановити обов’язкові вимоги щодо кондиціонування, технічного та санітарного стану транспорту; посилити контроль за роботою перевізників; інтегрувати приміські маршрути до єдиної транспортної системи Київської агломерації із запровадженням єдиного електронного квитка та зручних пересадок.

Як повідомлялося, 9 травня 2023 року петиція на сайті Київської міської ради із закликом приєднати с. Софіївська Борщагівка (Бучанський р-н Київської обл.) до Києва набрала необхідну кількість голосів. У відповідь Київська влада допустила можливість приєднання Софіївської Борщагівки до столиці.