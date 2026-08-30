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Тривають пошуки 56 українців, з якими не вдається встановити зв'язок після стихійного лиха у Непалі – МЗС

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Тривають пошуки 56 українців, з якими не вдається встановити зв'язок після стихійного лиха у Непалі – МЗС
Фото: Prabin Ranabhat/AFP

Кількість українців, з якими не вдається встановити зв’язок після стихійного лиха в Непалі, залишається незмінною: 56 осіб, повідомили журналістам у пресслужбі МЗС України.

"Пошуково-рятувальні операції проводяться щоденно. Професійні підрозділи Китайської рятувальної команди та Сичуанського пожежно-рятувального корпусу продовжують безперервний пошук безпосередньо серед руїн прикордонного пункту Гірунг. Підтверджено, що в руслі та біля дороги є змиті транспортні засоби, а рятувальники входять до центральної зони суходолом, по воді та з використанням важких безпілотників", – розказали у пресслужбі

Співробітники посольства України в Індії через компетентні органи Непалу відпрацювали механізм отримання геолокаційних даних пристроїв, які мали при собі зниклі громадяни України з метою їхнього подальшого використання у пошуках.

"Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 56 громадян України на особливому контролі.

#непал #українці #мзс
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