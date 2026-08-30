Генштаб ЗСУ повідомив про ураження в РФ Кіришського НПЗ, місця запуску БпЛА та аеродрому "Єйськ"

У ніч на 30 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника, серед них Кіришський НПЗ та аеродром "Єйськ", повідомив Генштаб ЗСУ у Телеграмі в неділю.

В Генштабі уточнили, що у Кіришах Ленінградської області РФ уражено нафтопереробний завод "Кіришський", з подальшим займанням на території підприємства.

Крім того, у Міллерово Ростовської області РФ уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Зафіксовано пожежу.

У Єйську Краснодарського краю РФ уражено аеродром "Єйськ", з подальшою пожежею на території об’єкта.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Кіришський" НПЗ (Киришинефтеоргсинтез, КИНЕФ) – другий за потужністю нафтопереробний завод РФ та найбільший на Північному Заході країни, розташований в Ленінградській області. Потужність підприємства становить близько 20 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє моторні палива, авіаційне паливо, дизельне паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.