Внаслідок нічної атаки РФ на Одещину постраждали щонайменше троє людей – ОВА

Щонайменше троє людей постраждали внаслідок нічної атаки російських військ по Одещині, внаслідок удару виникла масштабна пожежа на складських приміщеннях із продуктами харчування, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Вночі росіяни цинічно атакували складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення", – написав Кіпер у Телеграм.
Масштабну пожежу рятувальники вже ліквідували. На місці удару працюють відповідні служби, наслідки атаки уточнюються.
Постраждалим надається необхідна медична допомога.