Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Внаслідок нічної атаки РФ на Одещину постраждали щонайменше троє людей – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Внаслідок нічної атаки РФ на Одещину постраждали щонайменше троє людей – ОВА

Щонайменше троє людей постраждали внаслідок нічної атаки російських військ по Одещині, внаслідок удару виникла масштабна пожежа на складських приміщеннях із продуктами харчування, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вночі росіяни цинічно атакували складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення", – написав Кіпер у Телеграм.

Масштабну пожежу рятувальники вже ліквідували. На місці удару працюють відповідні служби, наслідки атаки уточнюються.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

#одещина #атаки_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Уже 38 жертв та 20 постраждалих у с. Мила на Київщині, ще четверо зникли безвісти, триває ліквідація наслідків – Зеленський

Уже 38 жертв та 20 постраждалих у с. Мила на Київщині, ще четверо зникли безвісти, триває ліквідація наслідків – Зеленський

У селі Мила Київської області внаслідок російського удару та подальшої детонації загинули 38 людей, ще 20 постраждали, серед них двоє дітей, четверо …

Читати