Зеленський: РФ лише за тиждень випустила по Україні майже 2 тис. ударних дронів, понад 1,6 тис. авіабомб та 31 ракету

Російські війська лише за цей тиждень випустили по Україні майже 2 тис. ударних безпілотників, понад 1,6 тис. авіабомб та 31 ракету різних типів, зокрема північнокорейську балістику, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"І забезпечити більше захисту від цього російського терору – пріоритет", – заявив Зеленський.

За його словами, останніми днями через російські реактивні дрони багато повітряних тривог лунає в Києві та інших регіонах. Внаслідок їхніх влучань були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Зеленський зазначив, що фактично цілодобово РФ атакує прифронтові та прикордонні громади, зокрема Нікополь, Краматорськ, Херсон, громади Харківщини, Запоріжжя, Дніпровщини, Донеччини та Сумщини.

"На кожен російський удар і злочин шукаємо справедливі відповіді. Вони обов’язково будуть", – наголосив президент.