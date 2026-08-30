Уже 38 жертв та 20 постраждалих у с. Мила на Київщині, ще четверо зникли безвісти, триває ліквідація наслідків – Зеленський

У селі Мила Київської області внаслідок російського удару та подальшої детонації загинули 38 людей, ще 20 постраждали, серед них двоє дітей, четверо людей вважаються зниклими безвісти, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, відомо, що 38 людей загинуло від удару та подальшої детонації. Мої співчуття рідним і близьким. Двадцять людей постраждало, серед них дві дитини. Четверо вважаються зниклими безвісти. Їх пошук триває", – йдеться в Телеграм президента.

За його словами, безперервно тривають роботи в селі Мила на Київщині з ліквідації наслідків російського удару. Більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити.

Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС, які виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території значний, і ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно.