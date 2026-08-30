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На Запоріжжі за добу внаслідок російських атак загинула жінка, п'ятеро людей поранені – поліція

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На Запоріжжі за добу внаслідок російських атак загинула жінка, п'ятеро людей поранені – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/34779

Російські окупанти за минулу добу 942 рази вдарили по Запоріжжю та області, внаслідок атак загинула 73-річна жінка, ще п’ятеро людей дістали поранень, повідомляє Національна поліція України.

"Зранку рашиські FPV-дрони поцілили по мирних жителях в Юлівці та Кушугумі – загинула 73-річна жінка, двоє чоловіків отримали поранення", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, в обласному центрі через атаки ворожих безпілотників поранення отримали дві жінки віком 23 та 71 рік. У Новомиколаївці внаслідок ударів керованими авіабомбами поранено літню жінку.

Загалом окупанти застосували 674 БпЛА, переважно FPV-дрони, завдали 22 авіаційних та 241 артилерійського удару, а також п’ять разів обстріляли територію з РСЗВ.

За минулу добу поліцейські отримали 36 повідомлень про пошкодження та руйнування. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі та господарські споруди.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України щодо воєнних злочинів РФ. Водночас поліцейські евакуювали із Запорізького району шістьох жінок.

#запоріжжя #атаки_рф
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