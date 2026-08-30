Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 400 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1400 окупантів, один танк, 59 артсистем, сім бронемашин, 1963 БПЛА, а також 400 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.26 склали особового складу – близько 1 486 600 (+1 400) осіб, танків – 12 311 (+1) од, бойових броньованих машин – 25 248 (+7) од, а артилерійських систем – 48 833 (+59) од, РСЗВ – 2 072 (+2) од, засоби ППО – 1 594 (+1) од, літаків – 440 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 435 (+6) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 488 347 (+1 963) од, крилаті ракети – 5 060 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 141 453 (+394) од, спеціальна техніка – 4 614 (+6) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.