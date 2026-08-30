Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби - ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 14 населених пунктах області, восьмеро людей постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків зазнав поранень 49-річний чоловік, отримала гостру реакцію на стрес 69-річна жінка; у с. Наталине поранено 42-річного чоловіка і 43-річну жінку; у с. Хотімля Старосалтівської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 60, 65, 73 років; у с. Добропілля Близнюківської громади зазнав гостру реакцію на стрес 56-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.