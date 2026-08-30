ППО України збила 125 зі 130 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 13 локаціях

Сили оборони України у ніч на неділю знешкодили 125 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання на 13 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 30 серпня (з 18:00 29 серпня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. РФ, а також 130 ударними БпЛА типу Shahed (більшість – реактивні), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Атака триває, наголосили в командуванні.

Джерело: https://t.me/kpszsu/75371