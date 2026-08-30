Ворог обстріляв Херсонщину, троє загиблих та 17постраждалих

Російські війська обстріляли Херсонську область, троє загиблих і 17 постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 17 – дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Приозерне, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Білозерка, Велетенське, Миролюбівка, Нова Зоря, Берислав, Раківка, Урожайне, Борозенське, Чарівне, Саблуківка, Нововоронцовка, Осокорівка, Біляївка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Червоний Маяк, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 14 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлі, господарські споруди, маршрутне таксі, тролейбуси, сміттєвоз та приватні автомобілі.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/14864