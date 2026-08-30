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Події

РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині, є пошкодження

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Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Понад 20 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками та артилерією", – написав він у Телеграм.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені підприємство та приватна оселя.

На Криворіжжі противник бив по Зеленодольській громаді. Понівечена інфраструктура.

У Павлограді пошкоджені господарський супермаркет, заправка та гаражі.

На Синельниківщині росіяни цілили по Миколаївській громаді. Зайнялася пожежа.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31748

#дніпропетровська #потерпілі #обстріли
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