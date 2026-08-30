Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і п'ятеро поранених

Російські війська на ранок неділі завдали більше 900 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого один загиблий та п'ятеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 942 удари по 47 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 22 авіаудари по Новомиколаївці, Юліївці, Сергіївці, Новорозівці, Новоіванівці, Преображенці, Омельнику, Микільському, Сонячному, Червоній Криниці, Червоному Яру, Широкому, Єгорівці та Васинівці.

Він додав, що 674 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Новояковлівку, Юліївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Залізничне, Тернувате, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Рибне, Цвіткове, Косівцеве та Нове Запоріжжя.

Також зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Кушугуму, Комишувасі, Преображенці та Добропіллю, а 241 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Павлівці, Лук'янівському, Залізничному, Преображенці, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Святопетрівці, Староукраїнці, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Косівцевому та Новому Запоріжжю.

Крім того, надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/47256