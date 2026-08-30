В Одесі чоловік застрелив своїх батьків, поранив брата та наклав на себе руки – поліція

В Одесі чоловік вбив своїх батьків та поранив брата, після чого забарикадувався у квартирі та застрелився, повідомляє поліція Одеської області.

"За попередньою інформацією правоохоронців, 50-річний чоловік застосував мисливську рушницю і вбив своїх батьків та травмував брата в одному із багатоквартирних будинків у Київському районі міста", – йдеться в повідомленні.

Постраждалого брата госпіталізували. Після скоєного чоловік зі зброєю забарикадувався у квартирі, а після прибуття поліцейських застрелився.

На місці працюють слідчі, криміналісти та оперативники. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох і більше людей.

Правоохоронці встановлюють повні обставини події, триває слідство.

Джерело: https://od.npu.gov.ua/news/troie-liudei-zahynuly-odna-travmovana-odeski-politseiski-pratsiuiut-na-mistsi-strilianyny?fbclid=IwY2xjawUAHmNwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMXVHd28wRk1nWWlwcTQxMHlzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe-tapT8pG8xi3AGLK4epFuJ0gw-TAwPumVuJjomenghF7E2kUkl_8_qY3Mgc_aem_FbChnR-n_JbU2B8ucSddaQ