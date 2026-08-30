Стубб не вірить у напад РФ на НАТО та виключає ядерний удар по Україні

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не бачить доказів можливого нападу Росії на НАТО, а також висловив сумнів щодо застосування Москвою ядерної зброї проти України, повідомляє BILD.

"Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче напасти на найпотужніший військовий альянс світу – НАТО", – сказав Стубб.

Він прокоментував попередження Німеччини про те, що Росія може бути здатна атакувати територію НАТО до 2029 року, зазначивши, що не бачить для такого сценарію "ні доказів, ні фактів".

За словами Стубба, НАТО має потужний стримувальний фактор, заснований на звичайних силах, ракетах і ядерній зброї. "Немає сенсу для будь-якої сили у світі перевіряти рішучість цього альянсу", – наголосив він.

Президент Фінляндії також висловив сумнів щодо можливості ядерного удару РФ по Україні. За його словами, під час розмови з міністром закордонних справ Китаю він порушував це питання, і той заявив, що Китай "ніколи не дозволить цьому статися".

Водночас Стубб наголосив, що Європа має бути готовою до найгіршого сценарію, щоб запобігти йому.

Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/finnen-praesident-stubb-widerspricht-deutschland-putin-wird-nato-nicht-angreifen-6a92ee10518a586e1855c84e