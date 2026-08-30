30 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 серпня в Україні відзначають День шахтаря, Свято Жнив.

Ще сьогодні Міжнародний день жертв насильницьких зникнень (День зниклих безвісти), Міжнародний день китової акули.

День міста у Рівному, Донецьку.

Православна церква вшановує пам'ять святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських.

День 1648 Російська агресія - Day 1648 Ukrainian aggression

День шахтаря

Відзначається щорічно в останню неділю серпня відповідно до Указу Президента України від 16.08.1993 р. №304/93. Воно вшановує працівників вугільної та гірничої промисловості за їх важку та небезпечну працю.

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень (День зниклих безвісти)

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/209

Міжнародний день китової акули

Китові акули - найбільші серед усіх представників родини акул, і взагалі вони є найбільшими на планеті рибами. Попри свої вражаючі розміри, вона є абсолютно безпечною для людини. Харчується переважно планктоном, дрібною рибою та крилем, фільтруючи воду через зябра.

Без них неможлива рівновага в загальній екосистемі земних океанів, але зараз вони перебувають під загрозою зникнення, і на це є чимало причин. Тому існує спеціальний день, коли увага людей у всьому світі прикута до цих істот — Міжнародний день китової акули, який щорічно відзначається 30 серпня.

Свято жнив

Серпень – найбагатший і щедріший місяць літа підходить до свого завершення. Однак у лісах, полях та домашніх садибах все ще багато плодів. Збирання продовжується, а разом з ним активізується заготівля, переробка та підготовка для зберігання зерна, фруктів, овочів, грибів тощо.

Ще кельти та слов'яни, які населяли наші землі багато століть тому, наприкінці серпня відзначали свято жнив, яке було чи не найголовнішим у їхньому календарі. Багато давніх традицій збереглися і до наших днів. І це не дивно, адже ми так само продовжуємо збирати врожай у серпні, тому завжди є привід подякувати нашій Матері-Землі за її щедрі дари. Свято жнив відзначається в останню неділю серпня.

Народилися цього дня:

100 років від дня народження Миколи Ненадкевича (1926-2013), українського хіміка, мецената (США)

90 років від дня народження Станіслава Пилиповича Дюбка (1936), українського радіофізика, автора 12 свідоцтв на винаходи;

75 років від дня народження Ніни Олександрівни Ільїної (1951), української актриси, громадського діяча, президентки Міжнародного фестивалю акторів кіно "Стожари", генерального директора акторської агенції Національної спілки кінематографістів України "Гільдія кіноакторів"

Ще цього дня:

1919 – Українські війська вибивають червоноармійців із Житомира та звільняють місто;

1920 – У Празі утворюють Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем;

1991 – Верховна Рада України ухвалює рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки;

2021 - У порту м. Фредеріксхавн (Данія) Україні від Великобританії офіційно передають криголам RRS James Clark Ross, колишній флагман Британської антарктичної служби, над ним піднімають синьо-жовтий прапор.

Церковне свято

День пам'яті святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських

Вони були патріархами Константинопольськими, які жили в різні часи, але всі вони зіткнулися з єретиками, які спотворюють вчення Церкви.

Святий Олександр (325-340) був хорепископом (вікарієм) за першого патріарха Константинопольського, святителя Митрофана. Він брав участь у Першому Вселенському Соборі в Нікеї проти аріан.

Олександр відомий своєю боротьбою з аріанами та язичниками. За його молитвою було покарано єретика Арія.

Святий Іван Посник (582-595) відомий своїм аскетизмом, а також боротьбою з єретиками.

Святий Павло Новий (780-784) був патріархом за правління імператора Лева IV. Він також боровся з єретиками та підтримував іконопочитання.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Павло, Петро, Федір, Яків, Єлизавета.

Із прикмет цього дня:

Вранці туман буде багато грибів. Журавлі полетіли на південь — чекайте ранньої та холодної зими. Павуки плетуть багато павутиння – осінь буде теплою та довгою. Сонце сідає у хмари, наближається дощ. Жовтіють листя на березі або липі - осінь прийде рано.

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