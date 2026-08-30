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На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину, поліція затримала її 19-річного односельця

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В Ізмаїльському районі Одеської області правоохоронці знайшли мертвою 15-річну дівчину, про зникнення якої напередодні повідомила її мати. За підозрою у причетності до її смерті затримано 19-річного односельця, повідомляє поліція Одеської області.

"Сьогодні вдень дівчину виявили за межами населеного пункту, де вона проживала, на території сміттєзвалища. На жаль, без ознак життя", – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, смерть могла настати внаслідок асфіксії. Точну причину смерті має встановити судово-медична експертиза.

Правоохоронці встановили 19-річного односельця загиблої, який може бути причетний до її смерті, та затримали його у процесуальному порядку. Наразі з ним проводяться необхідні процесуальні заходи.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Джерело: https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-obstavyny-vbyvstva-15-richnoi-zhytelky-izmailskoho-raionu

#одеська #зловмисник #вбивство
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