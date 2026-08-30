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Директор ЦРУ запропонував провести саміт Трамп-Путін-Зеленський – ЗМІ

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви запропонував провести тристоронню зустріч президентів США, Росії та України Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського, повідомляє Axios із посиланням на два джерела.

"Американські чиновники повідомили Зеленському, що Реткліфф також обговорював у Москві можливість відновлення мирних переговорів", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, Реткліфф відвідав Москву у вівторок та зустрівся з главою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним і директором ФСБ Олександром Бортніковим.

У п'ятницю американські чиновники поінформували Зеленського про переговори Реткліффа в Москві та пропозицію щодо тристороннього саміту.

Axios зазначає, що адміністрація Трампа вже пропонувала таку зустріч раніше. Зеленський підтримав ідею, однак Путін її відхилив.

ЦРУ відмовилося від коментарів.

Джерело: https://www.axios.com/2026/08/29/cia-director-ratcliffe-putin-zelensky-summit-war

#цру #тристоронній #сша #самміт
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