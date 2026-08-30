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Події

Троє постраждалих внаслідок російської атаки безпілотників по Києву

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Три людини постраждали внаслідок російської атаки безпілотників по Києву, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Київ: щонайменше постраждали 3 людини, внаслідок атаки на столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки в декількох районах міста", – йдеться в повідомленні.

У Оболонському районі внаслідок влучання виникло загоряння з другого по п'ятий поверх 12-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано на площі 80 кв. м. Трьох постраждалих передано медикам.

У Подільському районі сталося влучання у нежитлову  споруду. Триває гасіння.

У Голосіївському районі виникло загоряння в адмінбудівлі. Пожежу ліквідовано. 

У Деснянському районі сталося загоряння трави на відкритій території на площі 2 Га. Ліквідація триває

У ДСНС уточнили, що на місцях працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/73136

#київ #постраждалі #бпла
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