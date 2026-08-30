На фронті відбулось 175 боїв за добу, найбільше на покровському та костянтинівськомунапрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 175 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та костянтинівському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 175 бойових зіткнень. Агресор завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 47 авіаційних ударів із застосуванням 195 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7182 дрони-камікадзе та здійснив 2305 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках від початку доби противник здійснив одну атаку, завдав одного авіаудару, скинув дві авіабомби, здійснив 92 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, два з яких із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Графське, Чугунівка, Хатнє та в районі Стариці. Дві штурмові дії противника тривають.

На куп'янському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в бік Радьківки.

П'ять атак загарбників відбивали на лиманському напрямку у районі Новоселівки та неподалік Лиману й Діброви. Одна атака досі триває.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили чотири спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука Різниківка та в бік Оріхуватки. Ще одне боєзіткнення триває.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 19 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр та в бік Миколайпілля. Два боєзіткнення ще тривають.

17 атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Новопідгородне та в районі Удачного й Новомиколаївки. Два боєзіткнення тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 50 окупантів, 10 – поранено; знищено сім одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб, один пункт управління БпЛА, один склад боєприпасів та 25 укриттів особового складу противника. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, три гармати, чотири пункти управління БпЛА та 92 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 323 безпілотних літальних апарати різних типів", – йдеться в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Березового.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоселівка.

На оріхівському напрямку українські захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02XwpafDpqQ3ePbDAQS2d3w7tnM7yS1vDvJogQcUWBmCwi17qjhDQmApM7CXNYL1Hkl