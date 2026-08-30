Київ за добу мав 10 повітряних тривог загальною тривалістю більше 11 годин

Кількість повітряних тривог в столиці України Києві за добу 29 серпня сягнула десяти, а їх загальна тривалість склала 11 годин та 9 хвилин, тобто майже половину доби порівняно із 12-ма тривогами напередодні на 10 годин та 40 хвилин.

Згідно із даними Київської міської військової адміністрації, загалом за три останні доби у столиці було 35 тривог загальною тривалістю 36 годин та 29 хвилин, періодів без тривог був менше, аніж з ними.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у суботу повідомив про підготовку зміни підходів до роботи підприємств та транспорту через таку нову тактику РФ проведення частих та тривалих по часу атак, переважно із використанням реактивних дронів.

"За підсумками розширеної наради, яку я сьогодні провів за участі Головнокомандувача, Міністра внутрішніх справ, ДСНС, мера Києва, представників Офісу президента та РНБО, напрацьовуємо конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя", – зазначив голова уряду.

За його словами, розробляються рішення щодо роботи підприємств та установ, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури під час різних типів небезпеки.

Крім цього, Корецький повідомив про плани переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних осіб до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки.

Джерело: https://web.telegram.org/k/#@VA_Kyiv

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