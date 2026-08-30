Президент Фінляндії Стубб: Україна перебуває у найсильнішій позиції за час війни та виграє її

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що Україна сьогодні перебуває у сильнішому та кращому становищі, ніж на будь-якому іншому етапі повномасштабної війни, та має перевагу у війні з Росією.

"Україна сьогодні перебуває в сильнішому та кращому становищі, ніж на будь-якому іншому етапі цієї війни – у військовому, політичному та фінансовому плані", – сказав Стубб у інтерв'ю німецькому BILD.

Він додав: "Україна має перевагу, і вона виграє цю війну".

Водночас Стубб пояснив, що вважає перемогою України її здатність зберегти незалежність і суверенітет.

"Якщо ви виживете, якщо ви залишитеся незалежними, якщо ви залишитеся суверенною державою – тоді це перемога", – зазначив президент Фінляндії.

Він також наголосив на важливості подальшої підтримки України для безпеки Європи.

"Ми повинні розуміти, ви в Німеччині, і ми у Фінляндії, що Україна – це найкраща гарантія безпеки, яку ми маємо проти Росії. Якщо Україна програє, то програємо ми", – заявив Стубб.

Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/finnen-praesident-stubb-widerspricht-deutschland-putin-wird-nato-nicht-angreifen-6a92ee10518a586e1855c84e