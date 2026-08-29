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Посла України викликали до МЗС Туреччини через атаки на судна в Чорному морі – ЗМІ

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Посла України в Анкарі викликали до Міністерства закордонних справ Туреччини після атак на два судна, що експлуатуються Туреччиною, у Чорному морі, повідомляє Anadolu з посиланням на джерела в турецькому МЗС.

"Під час зустрічі турецькі чиновники наголосили на необхідності забезпечення безпеки життя, майна, судноплавства та довкілля в Чорному морі та винесли необхідні попередження", – повідомили джерела.

За даними турецького видання, судно "Лідер Бордо Маві" було атаковане 26 серпня біля російського портового міста Туапсе в Чорному морі. Наступного дня судно "Лідер Коджатепе", яке було направлене для буксирування першого судна, також стало ціллю атаки.

Після цих інцидентів посла України в Анкарі викликали до турецького МЗС, де представники Туреччини висловили свою реакцію на напади.

Джерело: https://www.aa.com.tr/en/turkiye/ukraines-ambassador-summoned-to-turkish-foreign-ministry-over-attacks-on-vessels-in-black-sea/4041070

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