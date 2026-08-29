Гроссі: ЗАЕС може залишитися без е/е приблизно через 10 днів без відновлення зовнішнього живлення

Запорізька АЕС уже понад тиждень не має зовнішнього електропостачання та використовує аварійні дизель-генератори, при цьому запас дизельного палива на станції розрахований приблизно на 10 днів, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"…Без відновлення зовнішнього живлення або додаткових поставок дизельного палива найближчим часом станція може зіткнутися з відключенням електроенергії приблизно протягом десяти днів", – сказав Гроссі.

За його словами, МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією із запасами палива та здатністю станції протягом тривалого часу забезпечувати необхідні функції ядерної безпеки за допомогою дизель-генераторів.

МАГАТЕ також працює над створенням локалізованої зони припинення вогню для проведення ремонтних робіт на лінії електропередач "Феросплавна-1", відновлення якої дозволило б повернути ЗАЕС зовнішнє електропостачання.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-364-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine