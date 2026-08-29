Головна редакторка видання "Фокус" Марія Скібінська загинула в ДТП

Головна редакторка видання "Фокус" та ексголовред "5 каналу" Марія Скібінська загинула вдень у суботу поблизу села Сингаї Коростенського району Житомирської області внаслідок лобового зіткнення легкового автомобіля з автобусом, повідомляється на сайті "5 каналу" та "Фокусу".

"Разом із Марією загинула її мати – працівниця телеканалу Наталія Скібінська, яка перебувала в автівці разом із донькою", – йдеться в повідомленні "5 каналу".

"Фокус" повідомляє, що Скібінська була за кермом автівки і разом з пасажиркою загинула на місці. "Водій автобуса був госпіталізований", – розповіли у виданні.

Поліція у Житомирській області повідомляє, що трагедія сталася 13:14 на 144 км автодороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин.

"Попередньо встановлено, що 42-річна водійка автомобіля Ford Fiesta, рухаючись у напрямку міста Рівного, допустила виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автобусом міжнародного сполучення. На жаль, кермувальниця легковика та її 63-річна пасажирка загинули на місці. 46-річний водій автобуса отримав тілесні ушкодження. Його було доставлено до лікарні", – повідомляється на сторінці облуправління поліції у Facebook без розкриття імен загиблих.

Пасажири автобуса за медичною допомогою не зверталися.

Джерела:

https://www.5.ua/suspilstvo/u-dtp-zahynula-mariia-skibinska-holovna-redaktorka-vydannia-fokus-ta-eksholovred-5ua-382474.html

https://focus.ua/uk/ukraine/766185-zaginula-golovna-redaktorka-fokusu-mariya-skibinska

https://www.facebook.com/zhytomyr.police/posts/pfbid0Yqv5AMNbW3UC8cDBKre5Sc6EdmjdSmiHKefakArJyDWoHWy5tCHAQEx2aWGNg8sMl