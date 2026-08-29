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Хмара та Драпатий обговорили з міністром оборони Латвії війському допомогу та обмін бойовим досвідом

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Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий зустрілися з міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом та обговорили першочергові потреби Сил оборони та подальшу підтримку українських військових.

"Під час зустрічі українська сторона окреслила першочергові потреби Сил оборони, зокрема, йшлося про: наземні роботизовані комплекси; оптоволоконні дрони; middle strike; засоби протиповітряної оборони. Євгеній Хмара наголосив, що для України важливе максимально швидке постачання необхідних засобів", – повідомляється на сайті Міністерства оборони України в суботу.

Зазначається, що Латвія продовжить безпекову підтримку України на рівні щонайменше 0,25% ВВП на рік.

Також сторони обговорили реабілітацію військових, тренування та посилення кіберспроможностей.

"Україна зі свого боку готова ділитися унікальним бойовим досвідом – від проведення мультидоменних операцій до організації захисту території та розвитку сучасних фортифікацій", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://mod.gov.ua/news/ukrayina-ta-latviya-obgovorili-potrebi-sil-oboroni-ta-pidtrimku-vijskovih

#допомога #міноборони #латвія
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