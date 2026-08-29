Прем'єр доповів президенту щодо планів перегляду підходів до тривог та комендантської години через нову тактику РФ

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про підготовку зміни підходів до роботи підприємств та транспорту через зміну тактики РФ у проведенні атак.

"За підсумками розширеної наради, яку я сьогодні провів за участі Головнокомандувача, Міністра внутрішніх справ, ДСНС, мера Києва, представників Офісу президента та РНБО, напрацьовуємо конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи й алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах", – написав Корецький в Телеграм у суботу.

За його словами, про це він доповів президенту України Володимиру Зеленсьому під час зустрічі.

Крім цього, голова уряду повідомив про плани переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних осіб до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки.

"Усі залучені служби та відомства працюють над комплексним та обґрунтованим підходом. Необхідні пропозиції плануємо сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації", – розповів прем'єр.

Крім питання адаптації роботи держави, столиці, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак, Корецький також повідомив, що доповів Зеленському, що на позачерговому засіданні український уряд ухвалить рішення про виділення з резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі, де внаслідок масштабної детонації на складах в селі Мила загинули щонайменше 37 осіб, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, 19 отримали поранення, зокрема, двоє дітей, та четверо зникли безвісти.

28 серпня керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив про підготовку відповіді на тактику РФ вчиняти велику кількість дрібних дронових атак на українську столицю. "Ворог запускає дрібну кількість реактивних БПЛА хвилями з метою паралізувати Київ. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета – виснажувати ППО та населення. Щодо протидії цій тактиці росіян рішення будуть", – проінформував він.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/355