ММПЛУ перевіряє обставини загибелі щонайменше 37 людей унаслідок вибухів на складі поблизу Києва

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) збирає інформацію для перевірки обставин атаки РФ, унаслідок якої загинули щонайменше 37 людей та 19 дістали поранень після вибухів на складі в селі Мила в Бучанському районі, повідомили журналістам у пресслужбі місії.

"Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) збирає інформацію від місцевих органів влади, свідків та інших джерел з метою перевірки та з'ясування обставин і подробиць атаки, а також статусу загиблих і поранених", – йдеться в повідомленні.

За даними місії, вибухи сталися ввечері 28 серпня після російської атаки із застосуванням безпілотників. Із заяв українських представників випливає, що на складі могли зберігатися боєприпаси.

ММПЛУ нагадала, що міжнародне гуманітарне право забороняє атаки, якщо можна очікувати надмірної випадкової загибелі або поранення цивільних порівняно з очікуваною конкретною і безпосередньою військовою перевагою.

Місія також зазначила, що міжнародне гуманітарне право вимагає вживати всіх практично можливих заходів для захисту цивільних, зокрема уникати розміщення військових об'єктів, таких як склади боєприпасів, у густонаселених районах або поблизу них.

Українська влада розпочала розслідування щодо дотримання правил порядку та місць зберігання боєприпасів. ММПЛУ підтримує зв'язок із відповідними органами влади та продовжить стежити за розслідуванням.

Місія також наголосила, що атака сталася на тлі масштабнішого застосування РФ безпілотників по Україні та ескалації бойових дій. За даними ММПЛУ, у липні в Україні загинуло та було поранено більше цивільних, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року.

Як повідомлялося, кількість постраждалих внаслідок вибухів в селі Мила Бучанського району Київської області сягнуло 19, серед них двоє дітей, ще четверо людей вважаються зниклими безвісти, повідомляється на сайті Національної поліції України в суботу.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських атак та масштабної детонації складів у Бучанському районі Київській області станом на 29 серпня відомо про щонайменше 37 загиблих цивільних осіб, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших прибув допомагати на місце події. Повідомлялося про 15 поранених та двох зниклих безвісти. З місця трагедії евакуйовано близько 400 людей.

30 серпня в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки.