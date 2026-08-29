Федоров може бути радником іноземних урядів після роботи в Міноборони – пресслужба

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров може після роботи у Міноборони бути радником іноземних урядів, зокрема з питань оборонних інновацій, повідомили журналістам у його пресслужбі.

"Попередня посада Михайла Федорова як міністра оборони не накладає обмежень на те, щоб бути радником. Це не передбачає розголошення державної таємниці чи передачі спеціальної інформації, необхідної для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення", – заявили у пресслужбі.

Там зазначили, що залучення колишніх високопосадовців як експертів та радників урядів інших держав є поширеною міжнародною практикою. За словами представників Федорова, його роль радника з оборонних інновацій передбачатиме обмін управлінським та експертним досвідом у сфері технологічної війни.

У пресслужбі наголосили, що така співпраця має сприяти поглибленню кооперації України з країнами НАТО та їхніми оборонними індустріями, а також створювати можливості для українських defense-tech компаній, спільних розробок та інвестиційних проєктів.

Крім того, у Федорова плануються десятки інших міжнародних проєктів співробітництва. Водночас він продовжить жити та працювати в Україні, а міжнародна робота, за даними пресслужби, буде спрямована на залучення партнерів та інвестицій до нових проєктів, зокрема think tank та інноваційного фонду, який інвестуватиме в українські технології та зброю, здатні змінювати хід війни.

Як повідомлялося, колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Ґвідо Крозетто. Про це Федоров повідомив в телеграм-каналі за результатами візиту до Італії і зустрічі з Крозетто.