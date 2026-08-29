Правоохоронці встановлюють, чому склад із боєприпасами в Бучанському районі був серед житлових будинків

Поліцейські спільно з представниками Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора встановлюють всі деталі вибухів в селі Мила Бучанського району Київської області, зокрема, чому склад із боєприпасами був розташований серед житлових будинків, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Вже опитано близько 40 людей – потерпілих та свідків. Речові докази скеровано на експертизи… Про хід робіт з ліквідації наслідків російського удару та розслідування кримінального провадження щодо службової недбалості регулярно доповідаю президенту України", – написав Вигівський в Телеграм у суботу.

За його словами, рятувальники досі гасять осередки вогню, а вночі поліцейські та працівники ДСНС врятували більше десяти людей, які були у підвалах та не могли самостійно вийти.

"На території громади розгорнуті намети ДСНС та поліції – там можна отримати допомогу, зокрема психологічну. Працюють мобільні підрозділи сервісного центру МВС та міграційної служби, де відновлюють документи. Патрульні вже частково відновили рух трасою Київ – Житомир", – розповів міністр.

Вигівський повідомив, що з ночі відомство залучило максимальну кількість сил і засобів з чотирьох регіонів України.

Як повідомлялося, що внаслідок російських атак та масштабної детонації складів у Бучанському Київській області щонайменше 37 людей загинули, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який прибув допомагати на місце події. 19 жителів поранені, зокрема, двоє дітей, двоє поліцейських та працівники ДСНС, а четверо зникли безвісти. З місця трагедії евакуйовано близько 400 людей.

Окрім цього, пошкоджено 130 будинків, 18 транспортних засобів, два гаражі, складське та два некомерційних приміщення, два магазини, три автозаправні станції, підприємство, заклад та пансіонат. Повістю знищено три домоволодіння.

30 серпня в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки.