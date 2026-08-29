Постраждалих в Бучанському районі вже 19, зниклих безвісти 4 – поліція

Кількість постраждалих внаслідок вибухів в селі Мила Бучанського району Київської області сягнуло 19, серед них двоє дітей, ще четверо людей вважаються зниклими безвісти, повідомляється на сайті Національної поліції України в суботу.

"У Бучанському районі відомо про 37 загиблих людей, ще 4 вважаються зниклими безвісти. Постраждали 19 людей, серед них двоє дітей, двоє поліцейських та працівники ДСНС. Потерпілим надається необхідна медична допомога. Окрім цього, пошкоджено 130 будинків, 18 транспортних засобів, 2 гаражі, складське та 2 некомерційних приміщення, 2 магазини, 3 автозаправні станції, підприємство, заклад та пансіонат. Також знищено 3 домоволодіння", – йдеться в повідомленні.

В Бориспільському районі Київської області загинула 14-річна дівчинка, також тілесні ушкодження отримали жінка. Пошкоджень зазнали п’ять приватних будинків, гуртожиток, три автомобілі, аптека, продуктовий магазин та складська будівля.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських атак та масштабної детонації складів у Бучанському Київській області станом на 29 серпня відомо про щонайменше 37 загиблих цивільних осіб, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших прибув допомагати на місце події. Повідомлялося про 15 поранених та двох зниклих безвісти. З місця трагедії евакуйовано близько 400 людей.

В Бориспільському районі повідомлялося про загиблу 14-річну дівчину, про постраждалих інформації не було.

30 серпня в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки.