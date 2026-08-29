Обставини підриву "Північних потоків" вказують на РФ, а захист Кузнєцова наполягає на відсутності складу злочину – ЗМІ

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомляє про наявність сумнівів щодо версії слідчих про український слід у справі про підрив морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у Балтійському морі, і що деякі обставини вибухів вказують на те, що їх могла здійснити РФ.

"Датський флот має фотографії російських військових кораблів із міні-субмаринами на місці вибуху, а жінка, чия компанія нібито орендувала "Андромеду" для підриву, очевидно бере участь у проросійській діяльності. Крім того, деякі сліди, що ведуть до України, виглядають штучними – екіпаж "Андромеди" нібито залишив відбитки пальців і залишки вибухівки; це надзвичайно дурні помилки… Недбалість дійшла до того, що, за словами свідків, екіпаж "Андромеди" навіть прикрасив своє судно українським прапорцем. Тому інсайдер датської розвідки Якоб Каарсбо вважає, що рейс "Андромеди" був відволікаючим маневром під чужим прапором, а справжнє завдання, ймовірно, виконала російська флотилія, яка на той час перебувала на місці події", – йдеться в статті.

Водночас видання повідомляє, що захист затриманого у 2025 році в Італії Сергія Кузнєцова, обвинуваченого Федеральною прокуратурою Німеччини в організації підриву газопроводів, офіційно звернувся до Вищого земельного суду Гамбурга з вимогою взагалі не порушувати кримінальну справу, розгляд якої заплановано на осінь поточного року, оскільки, як він наголошує, підрив газопроводів у вересні 2022 року не може розглядатися як кримінальний злочин взагалі.

"Якщо цей напад був здійснений так, як стверджує Федеральна прокуратура, то це не було злочином, а законним актом військової самооборони. Єдиним правильним тлумаченням є те, що злочину не було. "Північний потік-1" і "Північний потік-2" не були лише комерційними об’єктами: вони дуже безпосередньо входили до складу російської військової машини", – сказав в коментарі виданню адвокат Кузнєцова Ілля Новіков, наголосивши при цьому, що ця позиція не є визнанням провини, а ґрунтується на нормах міжнародного права та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій.

З одного боку, як зазначається в статті, згідно Женевських конвенцій, цивільні об’єкти не можуть бути предметом нападу, а легітимними цілями є лише ті об’єкти, знищення яких дає очевидну військову перевагу. Більшість держав дотримується думки, що об’єкт не стає військовою ціллю лише тому, що він загалом отримує здатність вести війну, і в Німеччині Федеральний верховний суд, який відхилив скарги Кунєцова, поділяє цю точку зору.

Однак Новіков вказує, що станом на вересень 2022 року газопроводи повністю втратили комерційне призначення, бо РФ зупинила прокачування газу за три з половиною тижні до вибухів під вигаданими технічними приводами. Видання наголошує, що це підтверджується їх власним аналізом Міністерства економіки Німеччини. "У документі обсягом 28 сторінок проаналізовано, як Володимир Путін поступово скорочував постачання газу влітку 2022 року. Починаючи з 31 серпня, тобто за три з половиною тижні до вибухів, прилади вимірювання показували нуль. Росія посилалася на технічні причини, але в документі Міністерства економіки зазначено, що всі вони виявилися вигаданими. Висновок: Росія використала припинення поставок, щоб чинити тиск на Німеччину", – йдеться в статті.

За словами захисника, цей тиск мав кілька військових цілей, крім того РФ прискорила розгортання військ, коли "Північний потік-2" був завершений. "Ідея "Північного потоку" полягала в тому, щоб обійти Україну. Потрібно було забезпечити прибутки та вплив Росії на випадок, якщо внаслідок нападу на Україну транзит через нашу країну міг би зупинитися", – сказав Новіков.

Видання наголошує, що німецьке міністерство економіки поділяло цю думку і зазначало, що, ймовірно, "Північний потік-2" буде використано для того, щоб вивести з ладу трубопроводи, що проходять через Україну. Однак, зупинивши "Північний потік-2" незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Німеччина зірвала цей план і тому влітку 2022 року РФ почала шантажувати Німеччину шляхом скорочення поставок через "Північний потік-1" з вимогою скасування санкцій та припинення військової допомоги Україні.

Крім того, Новіков зазначає, що російське державне підприємство "Газпром", дочірніми компаніями яких були "Північний потік" і "Північний потік-2" безпосередньо створило і підтримувало два військові підрозділи: угруповання "Факел" і "Поток". ЄС підтвердив їх існування у рішенні про санкції, де зазначає, що вони були засновані як приватні військові компанії і "безпосередньо сприяють агресивній війні Росії проти України". Новіков робить висновок, що дочірні компанії "Газпрому" "Північний потік" і "Північний потік-2" також безпосередньо входять до складу російської військової машини і тому можуть розглядатися як законі цілі для ударів.

Як повідомлялося, 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не брала участь ні в якій операції, що стосується підриву Північного потоку-2, і готова допомагати партнерам у розслідуванні цієї справи. Він також зазначив, що Україна неодноразово спілкувалася про це з німецькою стороною, і "вони прекрасно знають, що Україна не стояла над реалізацією і над самим задумом щодо реалізації відповідної операції".

Раніше повідомлялося, що на початку липня 2026 року Німеччина заявила про український "державний слід" у справі підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", які сталися 26 вересня 2022р., щодо якого тривають міжнародні розслідування. Федеральна прокуратура висунула обвинувачення українському громадянину Сергію Кузнєцову, йому інкримінують співучасть у воєнному злочині – атаці проти цивільної інфраструктури. У відомстві заявляють, що він та інші фігуранти справи нібито діяли як військовослужбовці України.

За даними Офісу генерального прокурора України, станом на початок липня 2026р. наразі не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність України, державних органів чи посадовців до підриву російських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Сам Офіс генпрокурора продовжує розслідувати обставини підриву газопроводів у межах кримінального провадження про агресію РФ проти України, водночас дослідження цих обставин ще не завершене та триває збирання необхідних доказів та їхнє дослідження. У відомстві наголосили, що Україна й надалі співпрацює з німецькими правоохоронцями, проводить необхідні слідчі дії та планує запропонувати створення спільної слідчої групи для швидшого обміну інформацією.