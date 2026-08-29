Пам'ятаємо всіх, хто віддав своє життя, щоб Україна жила, – Зеленський в День пам'яті полеглих захисників

Президент України Володимир Зеленcький віддав шану полеглим військовослужбовцям в суботу, 29 серпня, коли в Україні відзначається День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять героїв, полеглих героїв України, усіх наших захисників, наших захисниць, які з 22-го року в повномасштабній війні і з 14-го року у війні підлій, у війні гібридній, війні Росії проти України, проти народу України. Зараз, коли тисячі й тисячі наших воїнів захищають позицію України на фронті, коли наші люди гинуть після ударів Росії, коли ми робимо все, щоб вигнати цю війну з України в Росію нашими далекобійними передусім ударами, ми пам’ятаємо, що це все наші активні дії, все це продовження нашої пам’яті. Нашої активної пам’яті. Пам’яті про подвиг українських героїв, про подвиг кожного й кожної, хто не здався Росії, хто виборює Україні право бути собою", – сказав Зеленський у зверненні в суботу.

"Ми шануємо українських воїнів, ми шануємо сміливість народу України, ми пам’ятаємо всіх, хто віддав своє життя заради України, щоб Україна жила. Дякуємо вам, дякуємо нашим полеглим героям, дякуємо всім нашим воїнам нашої держави", – додав голова Української держави.

Як повідомлялося, на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) в суботу відбулися заходи до загальнонаціонального Дня пам’яті Захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, а також почесні поховання трьох військовослужбовців, імена яких наразі не встановлені.