Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин абсолютно неприпустимий – Зеленський про вибухи в селі Мила

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок вибухів в селі Мила Бучанського району Київської області та заявив, що такі трагедії є неприпустимими, особливо після того, як аналогічна подія сталася у місті Вишневе під Києвом.

"Жахлива ситуація і жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми. Багато руйнувань, і станом на цей час відомо, що 37 людей загинули… Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитися. Десятки людей постраждали, і серед них місцеві та рятувальники", – сказав Зеленський у відеозверненні в суботу.

Він повідомив, що з цього приводу відкрите кримінальне провадження і повинне бути повне розслідування всіх фактів того, що сталося. "Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути – складів Сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили вже з Генеральним прокурором, з МВС, із СБУ, з Головкомом – усе, що необхідно для розслідування, у них є", – наголосив президент.

Зеленський подякував рятувальникам, правоохоронцям та громаді за допомогу в ліквідації наслідків удару і пообіцяв відповідь РФ "за все, що вона робить".

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських атак та масштабної детонації складів у Київській області станом на 29 серпня відомо про щонайменше 37 загиблих цивільних осіб, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших прибув допомагати на місце події, та 15 поранених. Місцезнаходження двох людей поки невідоме. Безпосередньо в межах міста Києва загиблих не зафіксовано.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, з місця трагедії евакуйовано близько 400 людей. Правоохоронні органи проводять перевірку, відкрито кримінальне провадження щодо обставин трагедії через російський удар.

30 серпня в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки.