В Міноборони та Генштабі ЗСУ наголосили на неприпустимості розміщення складів боєприпасів біля житлової забудови

Кількість загиблих внаслідок вибухів в селі Мила Бучанського району Київської області, зросла до 37 цивільних, 15 мирних жителів поранені, ще двох людей досі намагаються знайти під завалами, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

В Міноборони та Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) висловили співчуття рідним і близьким загиблих та наголосили на неприпустимості розміщення складів з боєприпасами поблизу житлової забудови, коментуючи вибухи.

"Розміщення складів із вибухівкою поруч із житловими будинками – неприпустимо. Усі відповідальні керівники складових Сил безпеки та оборони, вітчизняного ОПК повинні провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. Подібні об’єкти не мають перебувати поруч із житловими будинками", – повідомляється в телеграм-каналі відомства.

За їх даними, зараз на місці трагедії в Бучанському районі працюють рятувальники, медики та поліцейські, а громади роблять усе можливе для порятунку й підтримки постраждалих.

В Генштабі наголосили, що ЗСУ стоять на сторожі безпеки Української держави та її жителів та роблять усе можливе, щоб захистити мирних мешканців, і що першопричиною трагедії стала РФ як країна-агресор, але розпорядження головнокомандувача ЗСУ про заборону облаштування складів боєприпасів поблизу житлової забудови лишається чинним.

"Наголошуємо на неприпустимості розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поблизу цивільної забудови й місць перебування мирних жителів. Водночас залишається чинним розпорядження головнокомандувача ЗС України про заборону облаштування складів зброї та боєприпасів у таких місцях", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських атак та масштабної детонації складів у Київській області станом на 29 серпня відомо про щонайменше 28 загиблих цивільних осіб, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших прибув допомагати на місце події. Безпосередньо в межах міста Києва загиблих не зафіксовано.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, з місця трагедії евакуйовано близько 400 людей. Правоохоронні органи проводять перевірку, відкрито кримінальне провадження щодо обставин трагедії через російський удар.

30 серпня в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки 28 серпня.