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Ворог дроном уразив автівку "Укрпошти" на Донеччині, знищено близько 500 посилок

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Ворожий дрон уразив магістральну автівку "Укрпошти" біля Краматорська (Донецька обл.) у суботу, 29 серпня, водій отримав акубаротравму, повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Сьогодні біля Краматорська ворожий дрон уразив магістральну автівку Укрпошта. Головне, що водій Сергій живий і вже в безпеці. Він отримав акубаротравму і йому надається вся необхідна допомога", – написав він у Фейсбуці у суботу.

Смілянський повідомив, що під час інциденту було знищено близько 500 посилок. "Укрпошта, безумовно, компенсує їхню вартість клієнтам. І ми залишаємося поруч із ними на Донеччині", – додав він.

#укрпошта #атаки_рф #донецкая_область
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