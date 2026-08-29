ГУР повідомило про секретну біолабораторію на острові Росії – ЗМІ

Суворо охоронюваний лабораторний комплекс на ізольованому російському острові може проводити дослідження, пов’язані з біологічною зброєю, повідомила Kyiv Post з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Об’єкт, розташований на острові Лисій у Тверській області Росії, офіційно функціонує як цивільний "Центр експериментальної фізіології". Однак, за даними ГУР, комплекс працює в інтересах Міністерства оборони Росії та оснащений для роботи з надзвичайно небезпечними патогенами та хімічними речовинами", – йдеться у повідомленні видання у суботу на сайті.

Повідомляється, що комплекс зараз охороняється Федеральною службою безпеки Росії (ФСБ), Федеральною службою охорони (ФСО) та військовим гарнізоном, а навколо нього, за повідомленнями, розгорнуто системи ППО та обладнання радіоелектронної боротьби. Води навколо острова також закриті для відвідувачів з 2023 року.

В інтерв’ю Kyiv Post представник української військової розвідки Андрій Черняк пояснив, що відомо про об’єкт, які патогени там можуть бути оброблені, а також можливі наслідки аварії. "Ми знаємо, що біологічний лабораторний комплекс на острові працює в інтересах Міністерства оборони Росії. Він був побудований ще у 1938 році. Тоді, принаймні офіційно, у закладі вивчали хвороби тварин. Після розпаду СРСР комплекс поступово прийшов у занепад. Будівлі на острові руйнувалися, і не було ознак ремонтних робіт", – розповів він.

Однак, як повідомив Черняк, у 2022 році за наказом Путіна Росія розпочала масштабну реконструкцію комплексу – старі будівлі були знесені, а на їхньому місці збудовані нові сучасні лабораторії. Нові будівлі були зведені з посиленим захистом для роботи з біологічними зразками та хімічними речовинами. Водночас об’єкт був визнаний важливим для "забезпечення оборонної спроможності та безпеки Росії". Офіційно заклад називається "Центр експериментальної фізіології" і має цивільне призначення.

Видання зазначає, що від самого початку роботи цього об’єкта іноземні розвідувальні служби мали багато "запитань" щодо нього. Ще у 1950-х і 1960-х роках ЦРУ ідентифікувало його у своїх звітах як можливий центр розробки біологічної зброї. Крім того, його розташування також примітне – на окремому острові, недоступному для "цікавих очей". Сільськогосподарські підприємства, навіть ті, що працюють із патогенами хвороб, зазвичай не будуються таким чином.

За даними ГУР, хоча заклад офіційно підпорядковується Федеральному медично-біологічному агентству Росії, фактично він працює в інтересах Міністерства оборони, а відповідальність за його захист особисто покладена на міністра. Відновлення об’єкта співпало з розширенням іншого комплексу, що займається розробкою біологічної зброї. Це 48-й Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони Росії поблизу Москви. Їхня реконструкція почалася майже одночасно – фінансування виділялося за тією ж програмою. Іншими словами, вже на цьому етапі стає зрозуміло, що комплекси пов’язані.

Офіційно заклад вивчає хвороби домашніх тварин – бруцельоз, туберкульоз та інші бактеріальні й вірусні захворювання. Однак у травні Федеральне медико-біологічне агентство почало шукати лабораторного асистента для роботи на острові, чия робота чітко включала роботу з патогенними біологічними агентами груп I-IV. Згідно з російською класифікацією, група I включає агенти, які викликають особливо небезпечні та смертельні інфекції, які легко і швидко передаються від людини до людини. Згідно з російською класифікацією, не існує засобів профілактики чи лікування таких хвороб.