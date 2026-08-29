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"Далекобійні санкції" в дії: Сили оборони знекровлюють авіацію агресора та роблять залежною від імпорту – ГУР

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"Далекобійні санкції" в дії: Сили оборони знекровлюють авіацію агресора та роблять залежною від імпорту – ГУР

Системні удари Сил оборони України по російській нафтопереробній мережі призвели до суттєвого скорочення виробництва авіаційного гасу в РФ, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Через дефіцит внутрішніх ресурсів росія офіційно запровадила тимчасову заборону на експорт власного авіаційного палива та змушена імпортувати іноземне Jet A-1, яке придатне для використання російською військовою авіацією та ударними БпЛА", – йдеться у повідомленні ГУР у телеграм-каналі у суботу.

Воєнна розвідка України встановила географію постачань та морські логістичні схеми із залученням танкерів російського тіньового флоту. Три такі судна вже доставили до російських портів 70 тисяч тонн Jet A-1 з Південної Кореї та Єгипту.

Зокрема, ASTORIA привезла майже 11 тисяч т авіапалива з Ульсана до Владівостока, а HANNA та CAPIBARA – майже 59 тисяч т з єгипетського порту Ель-Дехейла до Санкт-Пєтєрбурга.

#далекобійні_удари #гур_мо #нпз
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