Секретар РНБО та міністр оборони Латвії обговорили поглиблення оборонної співпраці, зокрема у виробництві

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Ігор Клименко та міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс, що прибув до Києва, обговорили розвиток Drone Deal, посилення ППО та ПРО, а також розвиток багаторівневої протидронової оборони.

"Радий був вітати у Києві великого друга України, Міністра оборони Латвії Райвіса Мелніса. Латвія – один із наших найбільш активних партнерів. У 2026 році країна передбачила близько 110 млн євро на підтримку безпеки України, а на дрони – 50 млн євро. Вдячний за цю підтримку", – написав Клименко у Телеграмі у суботу.

За його словами, вони з Мелнісом обговорили розвиток Drone Deal, укладеної між країнами. "Маємо переходити від окремих поставок до спільного виробництва, локалізації компонентів і тестування нових систем. Україна також готова ділитися практичним бойовим досвідом застосування БПЛА та засобів протидії", – додав Клименко.

Як зазначив секретар РНБО, говорили також про посилення ППО і ПРО та про розвиток багаторівневої протидронової оборони. "Тут бачимо великий потенціал для спільних проєктів із Латвією, зокрема в рамках механізму SAFE", – наголосив він.

Клименко повідомив, що за результатами зустрічі домовилися прискорити роботу над механізмами закупівлі озброєння українського виробництва та укладання відповідних контрактів. "Це важливий крок до більшої ролі українського ОПК у забезпеченні наших партнерів", – наголосив він.

"Дякую Райвісу Мелнісу та латвійській стороні за відкритий і предметний діалог. Продовжуємо працювати над конкретними рішеннями, які посилюють Україну та наших партнерів", – резюмував Клименко.