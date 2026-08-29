"Укрзалізниця" подовжила безкоштовну роботу усіх платних залів очікування на вокзалах до ранку понеділка

АТ "Укрзалізниця", графік руху поїздів якої зазнав суттєвих змін через постійні ворожі повітряні атаки останніх днів, продовжило безкоштовну роботу усіх платних залів очікування на вокзалах України до ранку понеділка.

"Наші залізничники продовжують працювати у посиленому режимі, щоб поступово скорочувати відставання та повертати поїзди до графіка. Жоден поїзд далекого сполучення не скасовано… До ранку понеділка продовжуємо безкоштовний вхід до платних залів очікування на вокзалах", – написала "Укрзалізниця" у телеграм-каналі в суботу.

На рейсах із затримками понад п’ять годин разом із World Central Kitchen компанія готує "Залізні перекуси" для пасажирів, які довше залишаються в дорозі.

Згідно з інформацією про рух потягів на сайті УЗ, станом на 13:50 таких поїздів два: №21/22 Харків – Львів та №81/82 Київ – Ужгород, ще сім поїздів мають затримку від 4 до 5 годин, а 15 – від двох до чотирьох годин.