Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

"Укрзалізниця" подовжила безкоштовну роботу усіх платних залів очікування на вокзалах до ранку понеділка

1 хв читати
Додати як джерело
"Укрзалізниця" подовжила безкоштовну роботу усіх платних залів очікування на вокзалах до ранку понеділка
Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця", графік руху поїздів якої зазнав суттєвих змін через постійні ворожі повітряні атаки останніх днів, продовжило безкоштовну роботу усіх платних залів очікування на вокзалах України до ранку понеділка.

"Наші залізничники продовжують працювати у посиленому режимі, щоб поступово скорочувати відставання та повертати поїзди до графіка. Жоден поїзд далекого сполучення не скасовано… До ранку понеділка продовжуємо безкоштовний вхід до платних залів очікування на вокзалах", – написала "Укрзалізниця" у телеграм-каналі в суботу.

На рейсах із затримками понад п’ять годин разом із World Central Kitchen компанія готує "Залізні перекуси" для пасажирів, які довше залишаються в дорозі.

Згідно з інформацією про рух потягів на сайті УЗ, станом на 13:50 таких поїздів два: №21/22 Харків – Львів та №81/82 Київ – Ужгород, ще сім поїздів мають затримку від 4 до 5 годин, а 15 – від двох до чотирьох годин.

#укрзалізниця #вокзали
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

На НВМК відбулися заходи до Дня пам'яті Захисників України і почесні поховання невпізнаних військових

На НВМК відбулися заходи до Дня пам'яті Захисників України і почесні поховання невпізнаних військових

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) відбулися заходи до загальнонаціонального Дня пам’яті Захисників України, які загинули в …

Читати