Після нічної атаки ворог здійснив повторний удар, виникли пожежі на логістичних об'єктах – ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки повторної російської атаки на Київщині, від самого ранку вогнеборці працюють на місцях ворожих обстрілів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Від самого ранку вогнеборці працюють на місцях ворожих обстрілів. Після нічної атаки ворог здійснив повторний удар, внаслідок якого виникли пожежі на логістичних об’єктах", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у суботу.

Наразі надзвичайники задіяні на кількох локаціях та ліквідовують масштабні пожежі. Роботи тривають.