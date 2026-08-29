УЧХ допомагав постраждалим після атаки ворожих БпЛА та детонації на складах на Київщині

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали постраждалим у Милі (Київська область) після атаки російських БпЛА та детонації снарядів на складах.

"Київщина. Вчора ввечері волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області працювали на місці атаки спільно з іншими спеціальними службами у населеному пункті поблизу Києва", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

Команда провела обхід вулиці та прилеглих будинків, перевіривши до 10 домоволодінь, деблокувала та евакуювала двох людей із пошкоджених будинків. Волонтери надали домедичну допомогу 5 постраждалим, а 12 людям у стані гострої реакції на стрес – першу психологічну допомогу. Одного постраждалого доставили до медичної установи.

Крім того, волонтери евакуювали 14 людей із небезпечної зони та доставили їх до місць тимчасового перебування.

Як повідомлялося, унаслідок російських атак та масштабної детонації складів у Бучанському районі (с. Мила) загинули 27 осіб, десятки отримали поранення. Евакуйовано близько 400 людей. Пошкоджено житлові будинки та пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Рятувальна операція триває.