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З ТОТ Херсонщини вдалося повернути ще 13 дітей – ОВА

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З ТОТ Херсонщини вдалося повернути ще 13 дітей – ОВА
Фото: Херсонська ОВА

Ще 13 дітей повернулися з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Цього разу вдалося повернути 7 дівчат та 6 хлопчиків віком від 1 року 8 місяців до 17 років. ", – написав Прокудін у Телеграмі у суботу.

Як розповів Прокудін, серед них – 14-річний хлопчик, якому в окупації погрожували розлученням із родиною, якщо він не піде до російської школи. Там його змушували вивчати викривлену російську версію історії та співати гімн РФ. За будь-які прояви проукраїнської позиції погрожували поставити хлопця на облік у соціальних службах.

"Так окупанти намагаються тиснути на наших дітей, нав’язати їм чужі цінності та стерти їхню українську ідентичність. Але, на щастя, він разом з іншими дітьми вже у безпеці та отримує необхідну допомогу", – зазначив керівник області.

Повернення відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine та в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA. За даними ОВА, з початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вже повернули 170 дітей.

#тот #херсонщина #повернення_українців
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