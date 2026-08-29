Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Днем жалоби оголошено 30 серпня в Київській області – КОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Днем жалоби оголошено 30 серпня в Київській області – КОВА
Фото: https://ternopilcity.gov.ua

30 серпня в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки 28 серпня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Завтра, 30 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки. На знак скорботи та пам’яті на Київщині будуть приспущені Державні Прапори України. Проведення розважальних закладів буде обмежено. Прошу поставитись до цього з повагою та розумінням, і також обмежити гучне виконання музики в області", – написав він у Телеграмі у суботу.

Як повідомлялося, унаслідок російських атак та масштабної детонації складів у Київській області станом на 29 серпня відомо про щонайменше 28 загиблих цивільних осіб, тоді як безпосередньо в межах міста Києва загиблих не зафіксовано.

Під час ранкової атаки 28 серпня у Бучанському районі через падіння уламків загинув 1 чоловік. Увечері 28 серпня внаслідок влучання дрона в селі Мила Бучанського району спалахнули склади з подальшою потужною детонацією матеріалів, що там зберігалися. Через цей інцидент загинуло щонайменше 27 людей, серед яких – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших прибув допомагати на місце події. Оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають, ця цифра може бути не остаточною.

#атаки_рф #київщина #день_жалоби
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

На НВМК відбулися заходи до Дня пам'яті Захисників України і почесні поховання невпізнаних військових

На НВМК відбулися заходи до Дня пам'яті Захисників України і почесні поховання невпізнаних військових

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) відбулися заходи до загальнонаціонального Дня пам’яті Захисників України, які загинули в …

Читати

Корецький про атаку РФ по складах у Бучанському районі: Жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький, коментуючи ворожий удар по складських приміщеннях у Бучанському районі Київської області, заявив, що трагед…

Читати