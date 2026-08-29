Днем жалоби оголошено 30 серпня в Київській області – КОВА

30 серпня в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки 28 серпня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Завтра, 30 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки. На знак скорботи та пам’яті на Київщині будуть приспущені Державні Прапори України. Проведення розважальних закладів буде обмежено. Прошу поставитись до цього з повагою та розумінням, і також обмежити гучне виконання музики в області", – написав він у Телеграмі у суботу.

Як повідомлялося, унаслідок російських атак та масштабної детонації складів у Київській області станом на 29 серпня відомо про щонайменше 28 загиблих цивільних осіб, тоді як безпосередньо в межах міста Києва загиблих не зафіксовано.

Під час ранкової атаки 28 серпня у Бучанському районі через падіння уламків загинув 1 чоловік. Увечері 28 серпня внаслідок влучання дрона в селі Мила Бучанського району спалахнули склади з подальшою потужною детонацією матеріалів, що там зберігалися. Через цей інцидент загинуло щонайменше 27 людей, серед яких – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших прибув допомагати на місце події. Оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають, ця цифра може бути не остаточною.