Пошкоджено склад "Агромат" на Київщині

Внаслідок російської атаки у суботу пошкоджено один зі складів "Агромат", повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні зранку внаслідок прямого влучання ворога один із наших складів на Київщині зазнав значних пошкоджень. Найважливіше – люди. Усі живі, ніхто з нашої команди не постраждав. І це для нас головне. Зараз ми оцінюємо масштаби руйнувань та перебудовуємо робочі процеси. Через ситуацію можливі затримки з виконанням окремих замовлень, тому просимо наших клієнтів і партнерів поставитися до цього з розумінням", – повідомляється на сторінках компанії у соцмережах.

Уточнюється, що магазини "Агромат" та онлайн-магазин продовжують працювати.

Як повідомлялось, у липні внаслідок ворожої атаки у ніч з середи на четвер постраждав флагманський магазин "Агромат" (Київ, вул.Булаховського).

"Агромат" займається виробництвом і продажем керамічної плитки та сантехніки, зареєстрована 1993 року. Компанія здійснює свою діяльність у 33 торгових точках у 21 місті України та на agromat.ua.

За даними на сайті компанії, за результатами 2025 року ПТК ТОВ "Агромат" збільшив чистий дохід на 5,2% порівняно з попереднім роком – до 3,59 млрд грн, чистий прибуток – на 91,4%, до 148 млн грн. У першому кварталі 2026 року чистий дохід виріс на 10,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 788,5 млн грн, чистий прибуток – зменшився з 47,5 млн грн до 199 тис. грн.