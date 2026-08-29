Загинув неповнолітній хлопець на Дніпропетровщині через атаки ворога– поліція

На Дніпропетровщині внаслідок атаки ворога загинув неповнолітній хлопець, поранено 10 людей минулої доби, повідомила Національна поліція.

"Павлоград. Військові країни-агресора здійснили обстріл дронами-камікадзе по місту. Загинув 17-річний хлопець. Поранено семеро місцевих мешканців. Руйнувань зазнали господарський супермаркет, приватний житловий будинок, логістична компанія", йдеться у повідомленні поліції на сайті у суботу.

Повідомляється, що збройні сили рф атакували міста Марганець, Нікополь та Нікопольський район ствольною артилерією та FPV-дронами. Внаслідок обстрілів на Нікопольщині зазнала поранень жінка. Пошкоджено підприємство, багатоквартирний житловий будинок, вантажний автомобіль.

На Синельниківщині під ударом перебували Слов’янська, Українська, Миколаївська, Васильківська громади. Ворог бив керованими авіабомбами та дронами. Поранено чоловіка та жінку. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура.

На Криворіжжі російські окупаційні війська вдарили по Зеленодольській громаді. Пошкоджень зазнала інфраструктура.