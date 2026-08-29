З району детонації у Бучанському районі вже евакуйовано близько 400 людей – Корецький

У Бучанському районі, де у с. Мила в результаті удару по складу з подальшою детонацією загинули 27 осіб, триває рятувальна операція – вже евакуйовано близько 400 людей, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Вранці тут, у Бучанському районі, заслухав доповідь міністра внутрішніх справ, голови ДСНС та керівництва обласної військової адміністрації. Триває рятувальна операція. Евакуйовано близько 400 людей. На цю хвилину відомо про 27 загиблих. Є поранені. Усі необхідні екстрені служби працюють на місці", – написав він у Телеграмі.

Правоохоронні органи проводять перевірку, відкрито кримінальне провадження щодо обставин трагедії через російський удар.

"На п’ятому році повномасштабної війни ми не маємо права допускати повторення трагедій, подібних до тієї, що сталася у Вишневому, та цієї у Бучанському районі", – наголосив Корецький.