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З району детонації у Бучанському районі вже евакуйовано близько 400 людей – Корецький

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З району детонації у Бучанському районі вже евакуйовано близько 400 людей – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

У Бучанському районі, де у с. Мила в результаті удару по складу з подальшою детонацією загинули 27 осіб, триває рятувальна операція – вже евакуйовано близько 400 людей, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Вранці тут, у Бучанському районі, заслухав доповідь міністра внутрішніх справ, голови ДСНС та керівництва обласної військової адміністрації. Триває рятувальна операція. Евакуйовано близько 400 людей. На цю хвилину відомо про 27 загиблих. Є поранені. Усі необхідні екстрені служби працюють на місці", – написав він у Телеграмі.

Правоохоронні органи проводять перевірку, відкрито кримінальне провадження щодо обставин трагедії через російський удар.

"На п’ятому році повномасштабної війни ми не маємо права допускати повторення трагедій, подібних до тієї, що сталася у Вишневому, та цієї у Бучанському районі", – наголосив Корецький.

#корецький #атаки_рф #евакуація #київщина #мила
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